Grimmiger geht's kaum! Regel, Graupel und Wind an diesem Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Von den ersten Koste-Häppchen des Sommers ist in Sachsen-Anhalt nicht mehr viel übrig geblieben. Das kommende Wochenende wird kalt, nass und windig - also am besten drin bleiben!

Am Wochenende wird es regnerisch in Sachsen-Anhalt! © Bildmontage: Thomas Frey/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Freitag startet grau und trist in den Tag. In höheren Lagen ist sogar Schnee und Frost gemeldet! Besonders am Nachmittag muss mit Regen und Gewittern gerechnet werden, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Die Temperaturen erreichen nur etwa 10 Grad. Dazu weht ein eisiger Wind, auf dem Brocken und im Harz sogar schwerere Sturmböen.

Am Samstag bleibt der ganze Tag bewölkt. Hier und da fällt Niederschlag, auch in Form von Graupel. Die Temperaturen klettern auf 7 bis 11 Grad.

Auch der Sonntag startet mit Regen, Graupel und dichten Wolken in den Tag. In höheren Lagen muss mit Schneefällen gerechnet werden. In der zweiten Tageshälfte beruhigt sich das Wetter und bleibt überwiegend trocken.