07.12.2023 12:34 Hallo Herbst? Auf Sachsen-Anhalt wartet außergewöhnlich warmes Wochenende

Am Wochenende wird es zwar nass, aber recht mild in Sachsen-Anhalt. Am Sonntag klettern die Temperaturen bis auf 10 Grad.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Nanu, ist der Winter denn schon vorbei? Das werden sich einige Sachsen-Anhalter sicherlich dieses Wochenende fragen, denn die Temperaturen klettern auf herbstliche Höhen. Regenschirme raus! Das Wochenende in Sachsen-Anhalt wird wieder nass. © Marijan Murat/dpa Am Donnerstag und Freitag ist noch alles wie bisher. Regen und Schnee wechseln sich ab, der Himmel bleibt bewölkt und die Temperaturen bewegen sich um den Nullpunkt. Interessant wird es dann am Wochenende: Bereits am Samstag sind im Flachland Höchsttemperaturen von bis zu 8 Grad drin! Obwohl der Himmel wolkenverhangen ist, soll es trocken bleiben, meldet der Deutsche Wetterdienst. Im Harz liegen die Temperaturen zwischen 2 und 4 Grad. Der Sonntag toppt diese herbstliche Milde noch mal. Vielerorts könnte das Thermometer sogar eine zweistellige Zahl anzeigen! Es regnet stark, im Harz und in höheren Lagen kommt dann auch wieder Schnee runter. Wetter Deutschland Warnung für Frankfurt und Hessen: "Glatteis-Regen" kommt! Mit etwa 6 Grad ist dann auch die Nacht zum Montag erstaunlich mild. Dieser Trend soll sich laut DWD dann in der kommenden Woche fortsetzen. Dann könnten die Temperaturen sogar noch höher ausfallen ...

Titelfoto: Bildmontage: Marijan Murat/dpa, Screenshot/Wetteronline.de