Heftige Gewitter rollen auf Sachsen zu – Unwettergefahr!

Leipzig - Der Sommer verabschiedet sich offenbar noch am Sonntagabend: In Sachsen ziehen heftige Gewitter auf.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Abend und die Nacht zum Montag in Teilen Sachsens vor starkem Gewitter und Starkregen gewarnt. Es herrscht örtlich Unwettergefahr.

In der neuen Woche wird aus Sommer dann ganz schnell Herbst. Es kühlt schon am Montag rapide ab und in den kommenden Tagen werden meist nur noch maximal 20 Grad erwartet.