Hessen-Wetter zum Wochenstart: Minusgrade und örtlich sogar Glättegefahr!

Offenbach am Main - Wolkig, regnerisch und zunehmend kälter: So beginnt die neue Woche in Hessen . Dabei ist örtlich auch Vorsicht vor Glätte geboten.

In der Nacht zum Mittwoch sollen die Temperaturen in Hessen laut "Wetteronline.de" (Grafik) sogar auf bis zu Minus drei Grad fallen. © Montage: Uwe Zucchi/dpa, Wetteronline.de

Startet der Montag in Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst noch überwiegend trocken mit lediglich vereinzelten Schauern, so wird es gerade was die Tageshöchsttemperaturen zwischen 10 und 14 Grad angeht, in den nächsten Tagen deutlich ungemütlicher und vor allem kälter.



Bereits am Dienstag dominieren viele Wolken den Himmel, begleitet von leichtem Regen in einigen Regionen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich dann zwischen 6 und 9 Grad, in Hochlagen werden es nur bis zu 4 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch wird es teils gering, teilweise aber auch stark bewölkt. Es bleibt meist niederschlagsfrei, lediglich im Bergland kann es zu Sprühregen oder sogar Schnee kommen. Die Temperaturen fallen auf 1 bis -3 Grad, in höheren Lagen entsprechend auf bis -5 Grad. Dort besteht stellenweise zudem Glättegefahr.