Unwetter drohen: Gewitter mit Starkregen bald in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Blauer Himmel, Sonnenschein und bis zu 35 Grad - so präsentiert sich das Wetter am Samstag in Frankfurt und Hessen. Doch schon bald kann es in dem Bundesland äußerst ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Gewitter inklusive Starkregen voraus, lokale Unwetter sind möglich!