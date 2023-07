Hitze erreicht ihren Höhepunkt: Heftige Gewitter drohen!

Deutschland - Am heutigen Sonntag legt die Hitze vom Vortag noch einen nach: Bis zu 38 Grad werden erwartet, abgelöst von schweren Gewittern am Abend.

Knapp 40 Grad werden es in der Region am Oberrhein. © Jens Büttner/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist die Hitzebelastung am Oberrhein am stärksten. Doch überall im Land wird es unangenehm heiß am heutigen Sonntag.

Der DWD rät, Sonne und Hitze wenn möglich zu meiden und sich nur kurz draußen aufzuhalten. Ausreichend zu trinken ist heute besonders wichtig.

Ab Mittag ziehen die ersten Gewitterwolken von Südwesten heran. Es drohen kleinräumige Gewitter mit heftigem Starkregen. Am Nachmittag und Abend besteht eine deutlich höhere Unwettergefahr vor allem in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Hier ist mit Hagel von bis zu 3 Zentimetern zu rechnen, ebenso mit schweren Sturmböen, die sich zu einzelnen Orkanböen entwickeln können.

In der Nacht zum Montag rückt die Unwetterfront weiter in die Landesmitte nach Osten vor.

Sie erreicht in den frühen Morgenstunden Teile Mecklenburgs, Thüringens und Bayerns, wobei die Unwettergefahr dabei deutlich abnimmt. In Sachsen bleibt es weitestgehend trocken.