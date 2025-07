Hitze in Deutschland: In dieser Stadt am Dienstag wurde der Jahresrekord geknackt!

Laut dem Deutschen Wetterdienst wurde am Dienstag in dieser Stadt der bisherige Hitzerekord des Jahres geknackt. Am Mittwoch wird es dann noch heißer.

Von Sophie Brössler

Offenbach am Main/Kitzingen - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach eigenen Angaben die bislang höchste Temperatur dieses Jahres gemessen. 37,8 Grad seien am Dienstag im unterfränkischen Kitzingen registriert worden, sagte ein DWD-Sprecher auf Grundlage vorläufiger Messungen am Abend.

Am Mittwoch wird es noch heißer. Dann könnte in Deutschland auch der Allzeit-Rekordwert geknackt werden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa Damit wurde der bisherige bundesweite Temperatur-Spitzenreiter in Saarbrücken-Burbach getoppt. In der saarländischen Hauptstadt waren am 22. Juni 36,2 Grad gemessen worden. Allerdings lag Saarbrücken-Burbach am Dienstag mit 37,6 Grad nach DWD-Angaben direkt hinter dem Spitzenreiter in Bayern auf dem zweiten Platz. Nach der Hitze bleiben die Temperaturen zunächst auf hohem Niveau. Schon am Mittwoch könnte der bisherige Jahreshöchstwert aus Kitzingen geknackt werden, sagte ein DWD-Sprecher. Es werde voraussichtlich noch eine Spur heißer. "Dann wird der Höhepunkt erreicht, und es kann durchaus sein, dass wir lokal an die 40 Grad rankommen." Am Mittwochnachmittag gibt es laut DWD im Süden vereinzelte, ab dem späten Nachmittag im Nordwesten und in Teilen des Nordens häufiger teils unwetterartige Gewitter mit Platzregen, Hagel und schweren Sturmböen. Ab Donnerstag soll es dann etwas abkühlen. Lokal wird vor Unwettern vor allem durch Starkregen gewarnt.

Allzeit-Hitzerekord für Deutschland liegt bei 41,2 Grad