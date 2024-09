05.09.2024 08:00 Hitze-Tage in Berlin und Brandenburg: Bis zu 33 Grad

Es bleibt hochsommerlich: In Berlin und Brandenburg ist auch in den kommenden Tagen keine Abkühlung in Aussicht.

Von Christoph Carsten

Berlin - Es bleibt hochsommerlich: In Berlin und Brandenburg ist auch in den kommenden Tagen keine Abkühlung in Aussicht. In Berlin werden am Donnerstag Temperaturen von bis zu 33 Grad erwartet. © Monika Skolimowska/dpa Am Donnerstag wird es laut Voraussage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sonnig und trocken. Dazu wird es bei Höchstwerten von 31 bis 33 Grad sehr heiß. Ab dem Mittag treten vereinzelt Windböen auf, die am Abend langsam abnehmen. In der Nacht zum Freitag bleibt der Himmel klar oder gering bewölkt. Die Temperaturen gehen auf Werte um 17 Grad zurück und es bleibt trocken. Auch der Freitag bringt viel Sonnenschein mit sich. Mit Höchstwerten zwischen 29 und 32 Grad herrscht wieder einmal Freibad-Wetter. Dazu weht ein meist mäßiger, zeitweise böiger Ostwind, der am Abend nachlässt. In der Nacht zum Freitag zeigen sich einige Wolken am Himmel, aber es bleibt niederschlagsfrei. Es kühlt sich auf 18 bis 14 Grad ab.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa