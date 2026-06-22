Hitze und Gewitter: Woche startet jenseits der 30-Grad-Grenze in Bayern

Bayern - Der Sommer ist gekommen, um zu bleiben – vorerst. Allerdings bringt er auch seine typischen Begleiterscheinungen mit sich. Und zwar in alle Richtungen.

Am Montag und Dienstag schreit das Wetter in Bayern regelrecht nach nasser Abkühlung. Aber gebietsweise könnten Gewitter und Schauer eine Zwangspause bringen. © Stefan Puchner/dpa

Dass die Hitzebelastung nicht weniger wird, ist inzwischen bei jedem angekommen und entsprechend sollte man mit Abkühl-Optionen und Flüssigkeit vorbereitet sein.

Da nur schwacher bis mäßiger Wind am Montag durch den Freistaat weht, darf man die 29 bis 36 Grad – vor allem bei Kindern und älteren Menschen – nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Vor allem in Nordbayern jedoch steht zwischendurch noch ein weiterer Punkt an: "Ab Mittag in den Mittelgebirgen erhebliches, sonst mäßiges Risiko für einzelne zum Teil kräftige Gewitter", so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

In Südbayern kippt das Ganze in eine ähnliche, aber stürmischere Richtung: "Vereinzelt eng begrenzt wahrscheinlich Unwetter durch Starkregen (...) und Hagel um 3 cm." Außerdem seien schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen.

Der Soundtrack für den Montag in Bayern pendelt also je nach Ort und Uhrzeit zwischen "Californication" und "Thunderstruck". Am Dienstag fordert die Sonne dann – nach aktuellem Stand – wieder mehr Platz für sich ein.