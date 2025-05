Hitze und heftige Unwetter: Am Wochenende wird es ungemütlich

Der Freitag begeisterte mit sonnigem und freundlichem Wetter , folgt am Samstag der radikale Umschwung? Heftige Gewitter und Starkregen drohen, über das Land zu ziehen.

Alles in Kürze

Heftige Unwetter drohen am Samstag in weiten Teilen des Landes. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Aus dem Südwesten Europas strömt derzeit subtropische Luft nach Deutschland, was uns sommerliche Temperaturen beschert. Doch am heutigen Samstag bahnt sich der große Knall an.

Laut dem Deutschen Wetterdienst drohen ab dem späten Mittag und Nachmittag vom Westen her kräftige Gewitter, Starkregen und stürmische Böen.

Besonders im Westen und in der Mitte des Landes warnt der DWD vor Hagelschauern und möglichen Unwettern. Diese können später auch bis in den Osten hineinreichen.

Dort rechnet der Wetterdienst nach der Gewitterverlagerung mit orkanartigen Böen mit bis zu 120 km/h. Die Temperaturen bleiben dennoch warm, beinahe waschküchenartige 25 bis 31 Grad lassen uns schwitzen. Im Norden bleibt es mit 19 Grad recht angenehm.