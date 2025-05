30.05.2025 15:10 Bis zu 30 Grad in Bayern - und ein großer Haken: So wird das Wetter am Wochenende

Das Wochenende steht vor der Tür, das Wetter in München und dem Rest Bayerns kann sich am Freitag sehen lassen. Doch wie geht es am Samstag und Sonntag weiter?

Von Jan Höfling

München - Das Wochenende steht vor der Tür, das Wetter in München und dem Rest von Bayern kann sich am Freitag sehen lassen. Doch wie sehen die Aussichten für die kommenden beiden Tage aus? Alles in Kürze Temperatur steigt auf 24-28 Grad am Freitag

Samstag beginnt sonnig, 25-30 Grad erwartet

Schauer- und Gewitterrisiko ab Mittag am Samstag

Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich am Samstag

Sonntag wechselhaft mit Schauern und Gewittern Mehr anzeigen Das Wetter in München und dem Rest von Bayern sieht am Samstag und Sonntag gar nicht so schlecht aus. © Montage: Leonie Asendorpf/dpa, Screenshot/wetteronline.de Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen im Laufe des Tages auf 24 bis 28 Grad, die Sonne hat oftmals das Sagen. Dazu weht ein mäßiger, teils auffrischender Wind um West.

Der Samstag beginnt den Meteorologen zufolge sonnig. Auch die Höchstwerte wissen bei einem meist schwachen bis mäßigen, nördlich der Donau allerdings auch auffrischenden Wind aus Südwest bis West mit 25 bis 30 Grad weiter zu überzeugen. Es gibt jedoch leider einen massiven Haken. Im Bereich der nördlichen Mittelgebirge trüben große Quellwolken das Bild. Ab Mittag gesellt sich ein steigendes Schauer- sowie Gewitterrisiko hinzu. Wetter Deutschland Wetter-Experte Jurik Müller: Tausende Bauernregeln stammen aus seiner Feder Achtung: Lokal sind laut den Wetterexperten auch Starkregen, Hagel und Sturmböen wahrscheinlich. Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Von Westen kommt es bei mäßigem, teils stark böig auffrischendem Wind aus Südwest im Tagesverlauf vermehrt zu Schauern und kräftigen Gewittern. Es bleibt mit 24 bis 28 Grad warm.

Titelfoto: Montage: Leonie Asendorpf/dpa, Screenshot/wetteronline.de