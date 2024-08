Hitze-Welle rollt über Sachsen-Anhalt: Rekordwerte am Wochenende möglich!

Magdeburg - Der Sommer läuft eine Extra-Runde! Nach einer angenehm kühlen Woche in Sachsen-Anhalt rollt nun am Wochenende eine weitere Hitze-Front herein.

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird am Wochenende hochsommerlich heiß! © Bildmontage: Pia Bayer/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Nach einigen Wölkchen am Freitagmorgen klart der Himmel weiter auf und bietet Sonne satt. Die Temperaturen klettern weiter in die Höhe und landen bei etwa 27 Grad, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Höchstens in der Altmark fallen ein paar Tropfen.

Am Samstag ist dann der heißeste Tag: kaum Wolken, kein Regen, sonst nur Sonne satt und Temperaturen zwischen 30 und stattlichen 34 Grad! Selbst in höheren Lagen kratzen die Temperaturen an der 30-Grad-Marke.

In der Nacht auf Sonntag ziehen Regengüsse und Gewitter auf. Für große Abkühlung sorgt es allerdings nicht, tagsüber sind dennoch mindestens 25 Grad drin. Die Regenwolken ziehen ab, sodass es doch noch ein herrlich sonniger Tag wird.

Dieser Trend zeichnet sich auch für die kommende Woche ab. Die Temperaturen liegen in den hohen 20ern, es bleibt trocken und sonnig. Vom Herbst ist somit noch nichts zu sehen.