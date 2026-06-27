41,3 Grad im Juni: Deutscher Hitzerekord gefallen!

Saarbrücken - Noch nie war es so heiß in Deutschland: Eine Station vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Saarbrücken-Burbach registrierte am Freitagnachmittag 41,3 Grad!

Deutschland hat mit 41,3 Grad einen neuen Rekordwert erreicht. (Symbolfoto) © dpa | Patrick Pleul

Zuerst hatte die Nachrichtenagentur AFP von einem Rekord von 40,9 Grad an dieser Messstation berichtet. Um 17 Uhr steigerte sich der Wert jedoch noch auf den vorläufigen Höchststand von 41,3 Grad, wie ein DWD-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Damit ist der bisherige Rekord vom 25. Juli 2019 übertroffen. Damals waren in Duisburg-Baerl und Tönisvorst (Nordrhein-Westfalen) 41,2 Grad gemessen worden.

Besonders heiß war es am Freitag laut Wetterdienst auch in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) und Kitzingen (Bayern) mit jeweils 40,7 Grad in den Nachmittagsstunden. Es handelt sich jedoch um vorläufige Werte, die im Nachhinein noch korrigiert werden können.

Seit Tagen hat eine Hitzewelle die Bundesrepublik fest im Griff. Auch nachts gibt es kaum Abkühlung, was die Belastung für den Körper noch zusätzlich steigert.