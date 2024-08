11.08.2024 09:01 549 Hitzewarnung für München und Teile Bayerns! So heiß wird es am Sonntag und zum Start der Woche

Es wird warm, richtig warm! In München und Bayern wird am Sonntag sowie in den kommenden Tagen die Marke von 30 Grad geknackt. Der Deutsche Wetterdienst warnt.

Von Jan Höfling

München - Es wird warm, richtig warm! In München und Bayern wird am heutigen Sonntag sowie in den kommenden Tagen mehrfach die Marke von 30 Grad geknackt - und das teils deutlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt. Das Wetter in München und Bayern hat es am Sonntag und auch in den nächsten Tagen in sich! © Montage: Peter Kneffel/dpa, Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de Der Wochenendausklang fällt vor allem zu Beginn sehr sonnig aus. Im Tagesverlauf gesellen sich laut Meteorologen zwar flache Quellwolken hinzu, diese trüben das sommerliche Bild allerdings nur gering. Zu rechnen ist mit Temperaturen zwischen 27 Grad im Hofer Land und 34 Grad (!) an der Donau. Ein schwacher bis mäßiger Wind, der vorwiegend um Nordost weht, kann kaum für Abkühlung sorgen. Für Teile von Schwaben und Oberbayern liegt aufgrund der sehr starken Wärmebelastung eine Hitzewarnung vor. Diese gilt von 11 bis 19 Uhr. Wetter Deutschland Hitze-Hammer voraus: Das Wetter in Frankfurt und Hessen Der Wetterdienst rät, nach Möglichkeit die Hitze zu vermeiden, ausreichend Wasser zu trinken und die Innenräume der eigenen Wohnung kühl zu halten. Im Bereich der Alpen kann es gegen Sonntagabend zu Schauern oder mehreren Gewittern samt Starkregen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in der Stunde, kleinem Hagel sowie Böen von rund 60 Kilometern pro Stunde kommen. Wettervorhersage für München und Bayern: So fällt der Wochenstart am Montag und Dienstag aus Auch in vielen Wohnungen wird es wohl richtig warm. (Symbolbild) © 123RF/jittawit Am Montag bleibt es im Freistaat mit 30 bis 34 Grad hochsommerlich. Vor allem im Norden hat die Sonne weiter nahezu uneingeschränkt das Sagen. In Südbayern muss laut dem Wetterdienst hingegen im Verlauf des Tages mit mehr Quellwolken sowie am Nachmittag und Abend bevorzugt in Alpennähe mit Schauern und Gewittern kalkuliert werden. Im Zuge ebenjener Gewitter kann es zu stürmischen Böen kommen, ansonsten bleibt es schwachwindig. Wetter Deutschland Keine Lust mehr auf Regen? So wird das Wetter in Bayern vom Wochenstart bis Donnerstag Und der Dienstag packt anschließend noch einmal ein (eher kleines) Schippchen drauf! Es bleibt mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke heiß, in der Spitze sind bis zu 35 Grad in Bayern möglich. Vor allem vormittags und mittags dürfen sich die Menschen über Sonne satt freuen, am Nachmittag sowie Abend trüben dann verbreitet kurze Gewitterschauer die Sommer-Freude. Achtung: Den Wetterexperten zufolge sind örtliche Unwetter möglich! Ein schwacher Ostwind rundet das Gesamtbild ab. In Gewitternähe kann es mitunter zu stürmischen Böen kommen.

