Immer wieder Gewitter? So wird das Wetter im Norden bis zum Wochenende

Hamburg - Die neue Woche startet im Norden durchwachsen: Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt in den kommenden Tagen unbeständig.

In Nordfriesland und Angeln bleibt es dagegen länger freundlich. Die Temperaturen liegen etwas niedriger als an den Vortagen: An der Ostsee werden höchstens um 19 Grad, sonst 20 bis 23 Grad erreicht. Dazu weht nur ein schwacher Wind.

Zwischen den Schauern wird sich aber auch immer wieder die Sonne blicken lassen. (Archivbild) © Axel Heimken/dpa

Am Dienstag beruhigt sich das Wetter etwas, Sonne und Wolken wechseln sich ab, dazu bleibt es meist trocken. An der Ostseeküste steigen die Temperaturen auf Werte um 18 Grad, in Flensburg werden 21 Grad und in Hamburg sowie Lauenburg 25 Grad erreicht. Die Nacht zum Mittwoch wird teils wolkig, teils klar und trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen zwölf und 15 Grad. An den Küsten weht böiger Ost- bis Nordostwind.

Der Mittwoch beginnt freundlich, am Nachmittag wird es von Süden her wolkiger. An der Elbe ziehen später kräftige Schauer und Gewitter auf. Höchstwerte: 19 Grad an der Ostsee, 22 Grad an der Schlei und bis zu 25 Grad entlang der Elbe. Der Wind frischt deutlich auf, teils gibt es starke bis stürmische Böen. Die Gewitter und Schauer ziehen in der Nacht zum Donnerstag langsam nordwärts. Ganz im Norden bleibt es länger trocken. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 13 und 15 Grad.

Am Donnerstag gibt es zunächst zeitweise Regen, teils können auch Gewitter dabei sein. Im Tagesverlauf lässt der Regen von Süden ganz langsam nach und die Bewölkung lockert sich auf. Maximal werden 18 bis 22 Grad erreicht.

Das unbeständige, warme Wetter bleibt uns nach DWD-Vorhersage auch am Freitag und am Wochenende erhalten. Es gibt immer wieder Schauer und Gewitter, aber auch Auflockerungen und Sonne.