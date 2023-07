Ist der Sommer bereits vorbei? Top-Meteorologe zeichnet düsteres Bild!

Deutschland - Verwundert dürften sich viele Deutsche nicht nur angesichts der vergangenen Sommertage die Augen gerieben haben, sondern auch bei einem Blick auf die Prognosen. Ist die schönste Zeit des Jahres etwa viel zu früh vorbei? Die Antwort von Top-Meteorologe Dominik Jung dürfte gerade Sonnenanbetern Tränen in die Augen treiben.

Regencape statt Sonnenbrille: So dürften viele Menschen die nächsten Wochen in Deutschland zu sehen sein. © 123RF/ronnarong

"Der Jung mit einer Hiobsbotschaft nach der anderen", kokettiert der Wetterexperte in seinem aktuellenYouTube-Video vom Freitagnachmittag (siehe unten). Um dann auf dem Kanal von Wetter.net die schlechten Nachrichten nur so aneinanderzureihen.

So sollen die etwas wärmeren Tage zum Wochenende bereits ab Montag von deutlich kühleren, nasseren abgelöst werden. In den Alpen droht sogar zum Ende der kommenden Woche Neuschnee.

Statt Sonnenschein sagt Jung für die kommende Woche in ganz Deutschland viel Regen voraus. Bis zu 120 Liter pro Quadratmeter sieht der Experte auf uns zukommen. Kein Bundesland soll davon verschont bleiben.

Unterdessen warnt der Deutsche Wetterdienst bereits für den heutigen Freitagabend vor markantem Wetter in Teilen Süddeutschlands sowie in Brandenburg nahe Potsdam. Wo soll all das nur hinführen?