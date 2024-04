30.04.2024 09:52 Jetzt wird's heiß! Temperaturen klettern auf Sommer-Niveau, doch Obacht am Donnerstag

In Nordrhein-Westfalen kündigt sich rund um den 1. Mai mildes Wetter und jede Menge Sonnenschein an. Am Donnerstag ziehen jedoch Gewitterwolken auf.

Von Laura Miemczyk

Köln - Und plötzlich wird es sommerlich! In Nordrhein-Westfalen kündigt sich rund um den 1. Mai mildes Wetter und jede Menge Sonnenschein an. Am Donnerstag ziehen jedoch Gewitterwolken auf. Rund um den 1. Mai gibt es in Köln sommerliches Wetter mit Werten, die beinahe die 30-Grad-Marke knacken! (Archivbild) © 123RF/blackosaka Das vergangene Wochenende war mit Temperaturen um 20 Grad bereits angenehm mild, nur die Sonne hatte sich in Köln noch nicht so recht zeigen wollen. Das soll sich nun jedoch ändern! Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag berichtete, verziehen sich die Wolken, die am Vormittag noch den Horizont bedecken, im Laufe des Tages. Dafür kommt zunehmend die Sonne zum Vorschein und bringt Temperaturen mit, die für T-Shirt-Wetter sorgen: Das Thermometer klettert entlang des Rheins auf sommerliche 23 bis 26 Grad, selbst auf dem Kahlen Asten werden Werte bis zu 20 Grad erreicht! Auch in den Nächten soll es mit 10 bis 14 Grad nun deutlich milder werden. Wetter Deutschland Sommer-Feeling in Thüringen: So warm soll es in den kommenden Tagen werden! Pünktlich zum morgigen Feiertag (Tag der Arbeit) steht den Menschen in NRW dann ein heiterer und sonniger Start in den Mittwoch bevor. Im Westen könne es zeitweise auch mal wolkig sein, einzelne Schauer und lokale Gewitter mit Starkregen seien den Wetterexperten zufolge jedoch nur gering wahrscheinlich. Dazu wird es mit 25 bis 28 Grad nochmal ein wenig wärmer, als am Vortag, während das Thermometer auch in den Hochlagen des Landes auf 23 Grad klettert. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei milden 15 bis 11 Grad. Wer kann, sollte das sommerliche Wetter bis zur Wochenmitte genießen, denn am Donnerstag könnte es ungemütlich werden! Die Sonne beschert den Menschen in NRW in den nächsten Tagen sommerliche Temperaturen. © wetteronline.de (Screenshot) Kräftige Gewitter zur Wochenmitte Laut DWD beginnt der Tag zunächst noch heiter, im Südwesten des Landes ziehen im weiteren Tagesverlauf jedoch dunkle Wolken auf, die Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel im Gepäck haben. Die Temperaturen pendeln sich dazu bei 22 bis 26 Grad ein, in den Hochlagen ist bei 19 Grad Schluss. In Gewitternähe warnten die Wetterexperten zudem vor stürmischen Böen oder Sturmböen. In der Nacht zu Freitag ist den Angaben zufolge dann mit weiteren Gewittern zu rechnen, die erneut Starkregen mitbringen. Die Werte fallen dazu auf 13 bis 9 Grad.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/blackosaka, wetteronline.de (Screenshot)