Jetzt wird's düster in NRW: Wolken, Regen und Gewitter im Anmarsch

Köln - In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf wechselhaftes und unbeständiges Wetter einstellen. Es wird nass und grau.

In den kommenden Tagen wird es in NRW nass und gewittrig. © Martin Gerten/dpa

Nachdem die Waldbrandgefahr in den vergangenen Tagen auch in NRW immer mehr gestiegen war, ist am Dienstag endlich der lang ersehnte Regen gefallen.

Und der bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch erst mal.

Am Dienstagabend können sich zu teils starkem Regen vereinzelt auch Gewitter dazugesellen, während die Temperaturen auf 15 bis 12 Grad sinken. Auch in der Nacht bleibt es regnerisch.

Der Start in den Mittwoch ist den Wetterexperten zufolge dann abermals von dichten Wolken geprägt, die gelegentlich auch Schauer im Gepäck haben. In Ostwestfalen kann es ab dem späten Nachmittag zu Gewittern kommen, die Wahrscheinlichkeit sei jedoch gering. Die Werte pendeln sich dazu zwischen 17 und 20 Grad ein.