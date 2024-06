Jetzt wird's eiskalt: Im Norden droht Bodenfrost!

Hamburg - Hobbygärtner und Landwirte sind in Sorge: Dem Norden steht eine frostige Nacht bevor.

In der Nacht zum Donnerstag kann es frostig werden in Norddeutschland. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigte sich nach einer sommerlich-sonnigen Phase zuletzt sehr nass und kühl. Gerade ist das Nordmeertief "Swantje" dafür verantwortlich. Die dadurch einströmende kühle Meeresluft kommt im Binnenland in der Nacht zum Donnerstag zur Ruhe, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochnachmittag mit.

Die Temperaturen sinken an der See auf Werte um zehn Grad, im südlichen Binnenland erwartet der DWD kalte vier Grad. Im Lauenburgischen rechnen die Meteorologen gebietsweise mit Frost in Bodennähe. Bis -1 Grad ist möglich.

Der private Wetterdienst Kachelmannwetter rechnet für die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg, Teile der Kreise Pinneberg und Segeberg sowie weite Teile des Hamburger Bezirks Bergedorf mit Tiefstwerten in den frühen Morgenstunden um ein bis drei Grad. Auch in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern wird es kalt.



Es besteht die Gefahr, dass empfindliche Pflanzen durch den möglichen Frost geschädigt werden. Wer kann, sollte sie schützen.