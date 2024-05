Jetzt wird's ungemütlich: Experten kündigen Starkregen an - und nicht nur das!

Wetterdienst mit ungemütlicher Ankündigung: In den nächsten Tagen ist in NRW mit Starkregen zu rechnen. © Henning Kaiser dpa/lnw

In den vergangenen Tagen hatten das sonnige Wetter und die hohen Temperaturen für Summervibes in NRW gesorgt, etliche an die Badeseen und in die Freibäder gelockt und vielerorts die Grillroste glühen lassen.

Am Mittwoch ist es mit der Trockenheit jedoch vorerst vorbei!

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch berichtete, startet der Tag zunächst zwar heiter, erste aufziehende Wolken lassen jedoch erahnen, was die Menschen später am Tag noch erwartet.

Nach Angaben der Experten zieht im weiteren Tagesverlauf aus Südwesten nämlich schauerartiger Starkregen auf, der vereinzelt auch Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen im Gepäck hat.

Das Quecksilber klettert in Köln dazu auf angenehme 21 Grad, in der Eifel ist bei leicht kühleren 17 Grad Schluss.