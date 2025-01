31.01.2025 08:54 645 Jetzt wird's wieder eisig! Der Winter ist zurück in Sachsen

Nach teils zweistelligen Temperaturen in den letzten Tagen feiert der Winter am Wochenende in Sachsen sein Comeback - zumindest, was die Temperaturen betrifft.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Mütze und Handschuhe empfohlen: Nach teils zweistelligen Temperaturen in den vergangenen Tagen feiert der Winter am Wochenende in Sachsen sein Comeback - zumindest, was die Temperaturen betrifft. Im Erzgebirge ist der Winter in der Nacht mit Schnee angerückt. © NEWS5 / André März Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bringt eine Kaltfront maritime Polarluft nach Deutschland, und das wird in den nächsten Tagen auch im Freistaat deutlich zu spüren sein. Vor allem im Bergland kann es am Freitagmorgen bei leichtem Frost und Schneefall glatt werden auf den Straßen. Im Flachland wird vor überfrierender Nässe gewarnt. Die Niederschläge ziehen aber nach Osten weiter, sodass die Sachsen sich spätestens in der zweiten Tageshälfte über einen Mix aus Sonne und Wolken freuen können. Die Höchstwerte erreichen maximal 6 Grad, in den Bergen 3 Grad. Wetter Deutschland Winter-Wetter in Frankfurt und Hessen: Der Frost kehrt zurück Örtlich kann es in der kommenden Nacht noch einmal glatt werden, aber mit Niederschlägen muss nicht gerechnet werden. Dafür wird es richtig frostig bei -1 bis -3 Grad - in den höheren Lagen rutscht das Quecksilber bis auf -9 Grad ab. Wetter in Sachsen: Nebel, hier und da Dauerfrost - aber auch ganz viel Sonne Der Sonntag ist ein guter Tag für einen Winterspaziergang. © Bildmontage: Robert Michael/dpa, Screenshot/wetteronline.de Das Wochenende in Sachsen startet, wie die Woche endete: Neben Wolken lässt sich auch die Sonne blicken. Wieder werden im Tiefland höchstens 6 Grad erreicht, im Erzgebirge wird man sich aber wohl mit leichtem Dauerfrost abfinden müssen. Die folgende Nacht zeigt sich überall bei Frost teils klar, teils neblig. Auch am Morgen versperrt der dichte Dunst teils die Sicht. Am letzten Tag des Wochenendes hat es der Nebel sichtlich schwer, sich aufzulösen. Danach bleibt es zwar weitgehend wolkig und trocken, aber das Thermometer zeigt tagsüber nur noch höchstens 4 Grad, im Bergland maximal 2 Grad. Wetter Deutschland Viel zu mild! Der Januar in Sachsen war deutlich zu warm Zum Start in die neue Woche zeigt sich das Wetter wieder versöhnlicher: Zwar bleibt es bei Höchstwerten bis 4 Grad kalt, aber die Sonne scheint nach Nebelauflösung meist von einem klaren blauen Himmel.

Titelfoto: Bildmontage: NEWS5 / André März, Robert Michael/dpa, Screenshot/wetteronline.de