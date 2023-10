Kaiserwetter in Bayern: Bis zu 25 Grad im Alpenland!

München - Am Wochenende können sich die Menschen in Bayern noch mal auf spätsommerlich warmes Wetter freuen.

Am Ammersee lässt es sich bei spätsommerlichen Temperaturen besonders gut aushalten. © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, wetteronline.de

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken noch ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturmaxima liegen zwischen 16 und 21 Grad.

Am Samstag scheint dann häufiger durchgehend die Sonne. Nur in Ostbayern ziehen einige Wolkenfelder durch.

Die Höchstwerte sollen dann zwischen 17 in Oberfranken und 25 Grad im Süden Bayerns liegen. In den Bergen und an den Seen wird es daher sicherlich nochmal voll werden, wenn Ausflügler die letzten Sommer-Sonnenstrahlen genießen.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es überwiegend klar. Im Norden und Osten Bayerns können vereinzelt ein paar Tropfen fallen.