Kehrt der Sommer zurück? So wird das Wetter jetzt in Hamburg

Hamburg - Der Sommer hat in Norddeutschland zwar nicht genug, doch das Wetter zeigt sich in dieser Woche weiter unbeständig.

Für Dienstag rechnen die Meteorologen mit perfektem Freibad-Wetter. © Georg Wendt/dpa

Derzeit gerät die eingeflossene mäßig warme Meeresluft unter Einfluss von Hoch "Nikolas", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit.

Am Montagnachmittag wechseln sich Sonne und Wolken in Hamburg und Schleswig-Holstein ab. Es bleibt trocken. Maximal wird es 21 Grad an den Küsten und 23 Grad in Hamburg.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es sich auf Werte zwischen 10 und 14 Grad ab. Mit um 17 Grad wird es auf den Inseln milder. Dazu gibt es nur geringe Bewölkung oder klaren Himmel.

Am Dienstag wird es nochmal hochsommerlich. Bis zum Nachmittag gibt es viel Sonne und kaum Wolken. Auf Sylt werden maximal 23 Grad und in Hamburg 27 Grad erreicht. Ab dem Nachmittag macht sich aber Tief "Tabea" über Großbritannien bemerkbar. Von der Nordsee her ziehen Wolken auf, am Abend gibt es dort Regen und einzelne Gewitter.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen Schauer und Gewitter südostwärts durch. Die Tiefstwerte liegen um 15 Grad. Der Wind frischt auf, an den Küsten werden Böen um 60 km/h aus Südwest erwartet.