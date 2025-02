Keine Lust mehr auf Minusgrade? So wird das Wetter in Bayern von heute bis zum Wochenende

München - Das Wetter in München und Bayern zeigt sich derzeit nicht von seiner schönsten Seite. Tagsüber liegen die Höchstwerte um 0 Grad, nachts geht es bis auf -12 Grad runter. Die gute Nachricht: Besserung ist endlich in Sicht!

Noch ist es kalt, die Temperaturen in Bayern machen in den kommenden Tagen aber einen Sprung nach oben. © Montage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot wetteronline.de

Der Dienstag beginnt dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge allerdings erneut frostig, vereinzelt muss entsprechend mit Glätte gerechnet werden.

Nach einem vielerorts trüben Start in den Tag wird es im Verlauf in vielen Teilen des Freistaats sonnig.

Im Mittelgebirgsraum hält sich Dauerfrost bei -2 Grad, am Main und an der unteren Donau steigen die Temperaturen bis auf maximal 3 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind, der laut den Meteorologen zeitweise jedoch auffrischen kann.



In der Nacht bleibt es in Bayern meist klar, am Rand der Alpen bilden sich Nebel oder auch Hochnebel. Die Tiefstwerte haben es mit -7 bis -12 Grad in sich.



Der Mittwoch präsentiert sich dann oftmals sonnig, lediglich einige hohe Wolkenfelder ziehen über den Freistaat hinweg.

Bei einem schwachen bis mäßigen, zeitweise frischen Ostwind pendeln sich die Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad ein. In der Nacht fallen diese auf -3 Grad am Main sowie im Unterallgäu und bis -12 Grad in Tälern der Mittelgebirge.