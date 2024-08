Keine Lust mehr auf Regen? So wird das Wetter in Bayern vom Wochenstart bis Donnerstag

München - Das Wetter in München und dem Rest Bayerns könnte derzeit wahrlich sommerlicher ausfallen. Das Ende des Wochenendes und der Start in die Woche sind vielerorts verregnet. Der Dienstag macht immerhin etwas Hoffnung ...

Das Wetter in München und Bayern könnte derzeit gerne etwas besser ausfallen. © Montage: Peter Kneffel/dpa, Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) fallen bis zum heutigen Montagmittag zwar noch ein paar letzte Tropfen in den südöstlichen Regionen des Freistaats, danach soll es aber am Nachmittag und Abend von Westen her zunehmend auflockern.

Die Höchsttemperaturen pendeln sich bei einem lediglich schwachen bis mäßigen Wind, der laut den Experten überwiegend aus nordwestlicher bis nördlicher Richtung weht, bei 21 bis 26 Grad ein.

Der Dienstag kann mit sonnigem Wetter glänzen!

Es soll in Bayern zudem trocken bleiben und das Quecksilber in Mainfranken sogar bis zur 31-Grad-Marke klettern. An den östlichen Mittelgebirgen wird hingegen nur mit bis zu 24 Grad gerechnet.

Ein schwacher bis mäßiger Wind aus meist östlichen bis südlichen Richtungen rundet das angenehme Gesamtbild ab.