Wer diese Woche in NRW das Sommerwetter ausnutzen will, sollte sich ranhalten!

Köln - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf einen sonnigen Start in die neue Woche freuen, denn das Thermometer steigt auf hochsommerliche Temperaturen. Zur Mitte der Woche ist allerdings Vorsicht geboten.

NRW startet mit hochsommerlichem Wetter in die neue Woche - bei Werten bis 32 Grad hilft nur der Sprung ins kühle Nass! © Thomas Banneyer/dpa

Bezogen aufs Wetter lautet das Motto in NRW in den kommenden Tagen: Sommer, Sonne, Sonnenschein - und davon jede Menge! Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag ankündigte, startet die Woche heiter und ohne ein einziges Wölkchen am Horizont.

Während es am Morgen mit Werten um 15 Grad in Köln noch recht frisch ist, steigt das Quecksilber im Thermometer im weiteren Tagesverlauf auf warme 26 bis 29 Grad. Nur in höheren Lagen ist bereits bei 24 Grad Schluss.

Die Nacht zu Dienstag bietet mit Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad optimale Bedingungen zum Durchlüften, ehe es nach Prognose der Wetterexperten am zweiten Tag der Woche noch heißer werden soll!

Laut DWD soll nämlich auch der Dienstag sonnig und trocken beginnen, die Tageshöchstwerte werden mit Temperaturen zwischen 29 und 32 Grad aber noch mal übertroffen.

Ein schwacher Wind sorgt dabei nur für wenig Abkühlung. Wer kann, verschafft sich am besten mit einem Sprung ins kühle Nass Abhilfe - oder wartet im schlimmsten Fall bis zum Abend, wenn die Temperaturen auf 19 bis 14 Grad gesunken sind.