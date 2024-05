Kräftige Gewitter und Starkregen: So wird das Wetter jetzt im Norden

Hamburg - Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt auch am Sonntag gewittrig und unbeständig. Zum Wochenstart wird es ganz ähnlich.

Erst am Sonntagabend lassen die Gewitter nach. In der Nacht zum Montag gibt es noch einzelne Schauer. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 13 und 15 Grad.

Dabei besteht immer die Gefahr von Starkregen um 20 Liter in einer Stunde, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen um 70 Kilometer pro Stunde. Örtlich können Unwetter mit heftigem Starkregen bis 40 Liter auftreten.

Der Sonntag startet teilweise mit Nebel. Bereits zum Ende der Nacht gibt es im Südosten Schleswig-Holsteins geringe Wahrscheinlichkeit für örtlich starke Gewitter. Sonst wird es bei Höchstwerten von 21 bis 24 Grad freundlich und trocken. Am Sonntagvormittag bilden sich weitere Gewitter. Auch am Nachmittag kann es gebietsweise welche geben.

Norddeutschland liegt unter schwachem Tiefdruckeinfluss, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagabend mit. Dazu kommt mäßig warme und feuchte Luft, das bringt Gewittergefahr.

Kräftige Schauer und Starkregen sind auch zum Wochenstart möglich. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Montag beginnt zunächst wechselnd bewölkt. Vor allem im Osten gibt es im Tagesverlauf zunehmend Schauer und teils kräftige Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad auf Helgoland, um 20 Grad auf den anderen Inseln und 22 Grad in weiten Teilen des Binnenlandes.

In der Nacht zum Dienstag zeigt sich der Himmel teils wolkig, stellenweise wird es nur gering bewölkt oder klar. Im Südwesten gibt es später etwas Regen. Die Luft kühlt sich auf elf bis 14 Grad ab.

Am Dienstag sind dichte Wolken am Himmel unterwegs und es gibt gewittrigen Regen. Von Südwesten wird es langsam weniger. Erstmals seit ein paar Wochen fallen im ganzen Norden die Temperaturen unter 20 Grad. Maximal werden 16 bis 19 Grad erreicht. Auch in der Nacht zum Mittwoch wird es vielerorts nass. Die Tiefstwerte liegen bei neun bis 13 Grad.

Der Ausblick: Bis zum Wochenende gibt es immer wieder Schauer bei Werten um 20 Grad in Hamburg, weiter nördlich wird es ein paar Grad kühler.