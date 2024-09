Krasser Temperatursturz in Sachsen: So ungemütlich und kalt wird die neue Woche

Leipzig - Der Sommer ist vorbei – so fühlt es sich zum Wochenbeginn in Sachsen zumindest an. Und genauso ungemütlich wie am Montag wird das Wetter voraussichtlich sogar die ganze Woche.

Bilder von Menschen, die sich an Stränden tummeln, gehören vorerst der Vergangenheit an. © NEWS5 / Christian Grube

Eins vorab: Natürlich tut ein bisschen Regen der Natur nach so vielen heißen Wochen gut – der letzte Guss ist eine gefühlte Ewigkeit her. Dennoch wird so mancher mit dem doch plötzlichen und rapiden Wetterumschwung zu kämpfen haben.

Denn die Kaltfront eines Tiefs über den Britischen Inseln erreicht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch den Osten Deutschlands und bläst die sommerlichen Temperaturen einfach weg.

Und so startete der Freistaat in einigen Landesteilen fast pünktlich gegen Mitternacht mit teils starkem Regen in die neue Woche. Der setzt sich am Montagvormittag zunächst fort, zieht allerdings um die Mittagszeit langsam ab.

Es bleibt trotzdem oft stark bewölkt und kann weitere Schauer geben. Die Höchstwerte erreichen ungewohnte 19 bis 21 Grad, in den Bergen maximal 18 Grad.