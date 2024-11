Kuriose Aussichten: Spielt das Wetter in Deutschland jetzt völlig verrückt?

Berlin - Das Wetter in Deutschland ist aktuell ziemlich kalt, nass und ungemütlich - eben typisch für die Jahreszeit. Am Wochenende könnt Ihr Euch allerdings auf einen Wetterumschwung einstellen: Auf Schnee und Glatteis folgt tatsächlich T-Shirt-Wetter - und das im November!

Am Mittwoch rieselte in vielen Gebieten Deutschlands - wie hier im thüringischen Oberhof - der erste Schnee. © Jacob Schröter/dpa

Am Mittwoch rieselte vielerorts der erste Schnee vom Horizont, sorgte unter anderem im Erzgebirge, in der Schwarzwald- und Bodenseeregion und auch in Bayern für Unfälle und Chaos auf den Straßen. Und nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind auch am heutigen Donnerstag im Nordosten des Landes noch Schnee- oder Graupelschauer möglich.

In West- und Süddeutschland bleibt es hingegen meist trocken, teils sogar mit sonnigen Phasen. Doch auch im Südwesten zieht ab dem Nachmittag allmählich Schneefall auf. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 0 und 6 Grad, im Bergland herrscht Dauerfrost.

Das kalte und ungemütliche Wetter setzt sich den Meteorologen zufolge auch am Freitag fort: Im Norden und Nordwesten soll es regnen, in anderen Regionen fällt abermals Schneeregen oder Schnee.

Das Thermometer erreicht dazu Werte zwischen 0 und 4 Grad, an der Nordsee bis 6 Grad. Dazu weht ein frischer Wind, wobei es vor allem an der Nordsee und im Gebirge stürmisch werden kann.