Kurz vor dem Herbstanfang kehrt der Sommer noch einmal zurück

Ein Besuch im Freibad kann sich diese Woche noch einmal lohnen. © Matthias Bein/dpa

Atlantische Tiefs nehmen mit ihren Ausläufern zunehmend Einfluss auf das Wetter in Deutschland. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommt mit südwestlicher Strömung feuchte und zunächst noch warme Meeresluft zu uns.

Während das Wetter am Dienstag wechselnd bewölkt und heiter sein wird, kommt am Mittwoch der Sommer wieder zurück. Am Donnerstag sind sogar bis zu 29 Grad möglich.

"Ab Freitag sind die Sommertage erst einmal gezählt und es werden maximal noch 17 bis 22 Grad erreicht", erklärt DWD-Meteorologe Marcel Schmid.

In der Alpenregion sowie im Nordwesten muss am Dienstag mit Regen und lebhaftem Wind gerechnet werden.

Danach wird es hingegen trocken und spätsommerlich warm. Die höchsten Temperaturen werden im Südwesten und im Osten erwartet.