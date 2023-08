Miese Wetter-Aussichten für das Wochenende in Bayern: Regen, Schauer, Gewitter

Der Sommer macht weiter Pause: Auch am Wochende bleibt es in Bayern ungemütlich. © Peter Kneffel/dpa; Wetteronline (Montage)

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gelangt relativ kühle und am Freitag wieder labil geschichtete Meeresluft in den Freistaat. Diese sorgt am Nachmittag bis in die Nacht zum Samstag für Schauer und Gewitter mit Starkregen.

In Schwaben und Oberbayern besteht erhöhtes Risiko für örtliche Unwetter mit bis zu 40 Litern Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Auch kleiner Hagel ist den Wetter-Experten zufolge nicht ausgeschlossen.

Die Temperaturen fallen in der Nacht zum Samstag auf 10 bis 15 Grad.

Auch der Samstag startet an den Alpen und im Vorland sowie in Teilen Niederbayerns mit Regen. Im westlichen Franken soll es aber zu längeren sonnigen Phasen kommen, mit Temperaturen bis 23 Grad.

Im restlichen Bayern herrschen Temperaturen von 16 bis 21 Grad bei schwachem bis mäßigem Westwind.