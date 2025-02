Minusgrade, Schnee und Frost: Es bleibt winterlich in Sachsen

In Sachsen herrscht aktuell Winterwetter - am Montag darf aber gebietsweise mit Aufheiterungen gerechnet werden. © Montage: Robert Michael/dpa; wetteronline.de

Der Start in die Woche fällt zunächst zwar eher wolkig aus, am Nachmittag darf aber von der Oberlausitz her mit Aufheiterungen gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dazu werden Höchstwerte von 3 bis 6 Grad erwartet. In den Kammlagen des Erzgebirges ziehe bei maximal 1 Grad zudem Wind auf.

Eine frostige Nacht komme dann bei Tiefstwerten zwischen minus 2 und minus 6 Grad auf den Freistaat zu. Vorsicht: In den Erzgebirgs-Kammlagen könne es stürmisch werden.

Die Menschen in Ostsachsen dürfen sich am Dienstag über Auflockerungen freuen, in Westsachsen kann auch mal etwas Schnee oder Regen vom Himmel kommen, so die Meteorologen. Aufpassen heißt es in den Bergen: Dort bestehe Glatteisgefahr - es kann also rutschig werden. Die vorhergesagten Höchsttemperaturen: 4 bis 6 Grad und 2 Grad in den Bergen - dort wehe im Erzgebirge weiter ein in Böen stark auffrischender Wind.

Auch in der Nacht zu Mittwoch seien bei Tiefsttemperaturen zwischen minus 1 und minus 4 Grad wieder ein paar Flocken, gefrierender Regen und Glätte möglich.