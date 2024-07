20.07.2024 17:43 Nach großer Hitze am Samstag: Wetterdienst macht ungemütliche Ankündigung für NRW

Der Hochsommer hat sich an diesem Samstag von seiner Bilderbuchseite gezeigt - am Abend wird das Wetter in Teilen NRWs jedoch ziemlich ungemütlich.

Von Laura Miemczyk

Köln - Der Hochsommer hat sich an diesem Samstag von seiner Bilderbuchseite gezeigt - am Abend wird das Wetter in Teilen Nordrhein-Westfalens jedoch ziemlich ungemütlich: Es drohen kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial! Über Köln könnten am Samstagabend und Sonntag dunkle Wolken aufziehen - der Wetterdienst hat für Teile NRWs Gewitter angekündigt. © Thomas Banneyer/dpa Der Samstag hätte nicht schöner starten können, denn bis zum Mittag blieb es in Köln wolkenlos, während das Thermometer bereits gegen 12 Uhr auf bis zu 32 Grad anstieg. Am Nachmittag sorgten erste Wolken dann für eine angenehme Sonnen-Pause. Wer keinen Pool im Garten hat, den zog es in den vergangenen Stunden in die Freibäder und Badeseen in und um die Domstadt, wo sich die Hitze des Tages deutlich besser ertragen ließ. Wer bis zum frühen Abend noch nicht den Sprung ins kühle Nass gewagt hat und sich nach einer Abkühlung sehnt, sollte sich nun jedoch ranhalten! Wetter Deutschland Gewitter und Starkregen beenden den Sommer im Norden Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen am Abend nämlich erste Wärmegewitter auf, die mitunter Hagel und Starkregen mit bis zu 40 Liter Wasser pro Quadratmeter im Gepäck haben. Wie die Meteorologen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärten, seien sogar Ausmaße von Unwettern anzunehmen. Am Sonntag kann es in ganz Nordrhein-Westfalen ordentlich krachen: Der Wetterdienst rechnet mit kräftigen Gewittern. © wetteronline.de (Screenshot) Auch am Sonntag drohen in NRW Gewitter mit Starkregen Auch am Sonntag ist es mit der ungetrübten Sommerstimmung in NRW erst mal vorbei. Den ganzen Tag über soll es gewittrig bleiben, wie der DWD ankündigte und dazu Temperaturen bis zu 27 Grad prognostizierte. Zudem könnten erneut starke Regenfälle auf das Land niedergehen. Die Experten rechnen mit Mengen von 30 Litern auf einem Quadratmeter. Wer kann, sollte das aktuell noch sonnige Wetter in Köln also besser schnell ausnutzen!

