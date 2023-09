10.09.2023 10:19 Nach Hochsommer-Wochenende in NRW: Zum Wochenstart braut sich was zusammen!

Hochsommer-Wochenende in NRW, doch am Dienstag braut sich was zusammen

Von Laura Miemczyk

Köln - Die vermutlich letzten Spätsommertage mit Werten über 30 Grad neigen sich allmählich wohl dem Ende entgegen: Während es am Sonntag und Montag nochmal richtig heiß wird, kündigen sich ab Dienstag Regen, Gewitter und ein zumindest leichter Temperaturabstieg an. Bis Montag wird es auch in Köln nochmal heiß: Der Wetterdienst erwartet Temperaturen über 30 Grad. © 123RF/blackosaka Wer nicht genug vom Sommer kriegt, den dürften die Wetteraussichten für die kommende Woche eher traurig stimmen. Für alle anderen heißt es hingegen: endlich wieder durchatmen bei erträglichen Temperaturen! Zunächst gibt der Spätsommer am Sonntag aber nochmal richtig Gas. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) klettert das Thermometer im Tagesverlauf auf 31 Grad, im Bergland ist bei 28 Grad Schluss. Am Abend ist dann wieder Durchlüften angesagt: Die Werte fallen verbreitet auf 19 bis 16 Grad, in Ballungsräumen "kühlt" es sich allerdings nur auf etwa 20 Grad ab. Wetter Deutschland 30 Grad und Sonne pur: So schön wird das Wochenende in Sachsen Der Montag legt laut DWD-Wetterprognose einen sonnigen und heiteren Start in die neue Woche hin. Dazu soll es nochmal richtig heiß werden: Das Thermometer klettert auf 29 bis 32 Grad, im höheren Bergland auf 27 Grad. Am Sonntag steigen die Werte in NRW vielerorts wieder auf über 30 Grad. © wetteronline.de (Screenshot) Zum Wochenstart wird's ungemütlich: Gewitter und Starkregen in NRW Zum Montagabend hin ziehen dichte Wolkenfelder aus Westen auf, ehe es zwischen westlichem Münsterland und Eifel erste Schauer oder Gewitter geben kann. In der Nacht zu Dienstag kommt es dann vor allem in der Nordwesthälfte zu Schauern, Gewittern und vereinzelt auch zu Starkregen. Die Tiefstwerte liegen bei 18 bis 15 Grad. Der Dienstag startet bewölkt, während sich im Tagesverlauf erneut Schauer und Gewitter - teilweise auch mit Starkregengefahr - breit machen. Die Werte steigen auf 24 bis 27 Grad, die Hocheifel erreicht bis zu 22 Grad.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/blackosaka, wetteronline.de (Screenshot)