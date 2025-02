Nachtfrost hat Berlin und Brandenburg weiter fest im Griff

Berlin - Die Nächte in Berlin und Brandenburg bleiben auch in den kommenden Tagen weiter klirrend kalt.

In der Hauptstadtregion bleibt es auch in den kommenden Tagen frostig. © Sebastian Gollnow/dpa

Zurzeit sorgt eine östliche Strömung für kühle Luft in der Region. Diese wird zwischen einem Tiefdruckgebiet über Benelux und einem ausgedehnten Hochdruckgebiet über Nord- und Nordosteuropa herangeführt.

Am Dienstagvormittag und ab den Abendstunden ist daher mit Frost zu rechnen. Tagsüber liegt die Höchsttemperatur zwischen ein und vier Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die gefühlte Temperatur kann aber deutlich darunter liegen.

Es bleibe zunächst sonnig und trocken bei schwachem bis mäßigem Ostwind. In der Nacht zu Mittwoch nimmt die Bewölkung zu. Die Temperaturen fallen auf minus drei bis minus sechs Grad.

Tagsüber bleibt es am Mittwoch ebenfalls trocken. Bei leichter Bewölkung werden Temperaturen zwischen null Grad in der Uckermark und vier Grad in der Niederlausitz erwartet. Gebietsweise ist laut Wetterdienst sogar mit Dauerfrost zu rechnen.

Ab dem Nachmittag kann es von der Prignitz bis zum Fläming zeitweise zu leichtem Schneefall kommen. In der Nacht zu Donnerstag fallen die Temperaturen erneut unter den Gefrierpunkt.