Nass, kalt und trüb: Neue Woche in Sachsen wird ungemütlich

Leipzig - In Sachsen muss man sich in der neuen Woche auf viel Regen, vereinzelten Schneefall und starken Wind einstellen.

Die Sonne wird sich in der neuen Woche in Sachsen eher selten zeigen. © Montage Robert Michael/dpa ; Screenshot wetteronline.de

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Montag mit überwiegend bedecktem Himmel und stark böigem Wind. Besonders im Bergland ist mit stürmischen Verhältnissen zu rechnen, bevor sich die Situation zum Nachmittag hin dann wieder entspannt.

Bei Höchstwerten zwischen 10 und 12 Grad (Bergland: 5 bis 9 Grad) kommt es zudem immer wieder zu schauerartigen Regenfällen.

Ebenso regnerisch - und mit einem Temperatursturz - geht es am Dienstag weiter: Es werden nur noch höchstens 7 Grad erwartet. Im minimal kälteren Bergland soll es zudem bis in die Nacht schneien, sodass vor streckenweiser Glätte auf den Straßen gewarnt wird.

Eine kleine Veränderung gibt's am Mittwoch, wenn die Wolken und der Regen stellenweise mal wieder der Sonne Platz machen sollen. Bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad (Bergland: -4 bis 0 Grad) wird den Sachsen also ein kalter, aber angenehmer Wintertag geboten. Bereits in der Nacht ziehen dann aber schon wieder die Wolken auf.