Nebel und Kälte: Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt ungemütlich!

Nass und nebelig endet die Woche in Berlin und Brandenburg. So soll es in den nächsten Tagen auch erst einmal bleiben.

Von Laura Voigt

Berlin - Größtenteils kalt und nebelig endet die Woche in Berlin und Brandenburg. Dennoch sollen einige Sonnenstrahlen durchdringen. In Berlin und Brandenburg bleiben die dichten Nebelfelder auch am Wochenende. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa Der Freitag startet zunächst bedeckt und weitestgehend trocken. Im Laufe des Nachmittags kann es im Süden zu einigen Auflockerungen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und acht Grad. In der Nacht ist mit Dunst und Nebel zu rechnen. Vor allem im Norden von Berlin kommt es zu starker Bewölkung. Die Temperaturen sinken auf drei Grad im Norden und minus ein Grad im Süden. Am Samstag ziehen die Wolken langsam ab und es zeigt sich gelegentlich die Sonne. Es bleibt trocken mit Höchstwerten zwischen sechs und zehn Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus Süden. Wetter Deutschland Frühling im Herbst: Wetter zum Wochenstart mit teils milden Temperaturen In der Nacht zum Sonntag ziehen wieder viele Wolken über die Hauptstadtregion. Es kommt erneut zur Nebelbildung bei Tiefstwerten zwischen zwei und minus ein Grad. Am Sonntag gibt es einen Mix aus tiefen Wolkenfeldern, Nebel und ein paar Sonnenstrahlen. Zeitweise ist auch leichter Regen möglich. Die Temperaturen liegen bei sechs bis acht Grad.

