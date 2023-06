Neue Woche in Sachsen wird warm und regnerisch: Unwetter für Wochenmitte angesagt!

Leipzig - Bereits das Wochenende zeigte sich in mehreren Teilen des Freistaates etwas durchwachsen. Auch in der neuen Woche ziehen dunkle Wolken auf.

Dunkle Wolken ziehen in dieser Woche über den Freistaat. © Bildmontage: Cevin Dettlaff/dpa, wetteronline.de

Statt strahlendem Sonnenschein schieben sich am Montag einige dunkle Wolken über den sächsischen Himmel.

Nach Angaben es Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es bereits am Vormittag hier und da zu Gewitter, Starkregen und Hagel kommen, die Temperaturen schwanken zwischen 29 Grad in Chemnitz und bis zu 32 Grad in Leipzig.

Nachmittags kommt es vor allem westlich der Elbe und im Bergland zu einzelnen Gewittern - teilweise mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen.



In der Nacht zum Dienstag bleibt es zunächst trocken, der Himmel bleibt bewölkt und es kommt erneut zu Schauern und Gewittern. In den Städten pendelt die Höchsttemperatur trotzdem zwischen warmen 29 und 32 Grad.

Zum Mittwoch hin werden gar Unwetter in weiten Teilen des Freistaates erwartet. Die Höchsttemperatur liegt bei 29 und 31 Grad, im Bergland bei 24 und 29 Grad.

Donnerstag und Freitag ist weiterhin mit Schauern und Gewittern zu rechnen, gen Wochenende kühlt es zwar ab bis auf zwischen 23 und 26 Grad in Leipzig und Dresden.