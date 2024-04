29.04.2024 07:14 Sommer-Feeling in Thüringen: So warm soll es in den kommenden Tagen werden!

In den kommenden Tagen soll es in Thüringen warm werden. Das ging am Montagmorgen aus Angaben des Deutschen Wetterdienstes hervor.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Krasse Kehrtwende! Konnte man in Thüringen vor Kurzem mitunter sogar die Winterjacke noch gebrauchen, ist man nun mit deutlich weniger Kleidung am Körper gut bedient - der April dreht auf der Zielgeraden nochmal richtig auf. Auch der Maistart in dieser Woche dürfte Sommergefühle wecken. Wechselhaft? Der April will sich in Thüringen offenbar von einer richtig netten Seite verabschieden. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch Zum Wochenstart am Montag liegen die Höchsttemperaturen bei 19 bis 21, im Bergland 16 bis 19 Grad. Das ging am Morgen aus Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Am Montagvormittag und im weiteren Tagesverlauf ist es laut DWD überwiegend wolkig, aber meist niederschlagsfrei. Für Dienstag wies der DWD dann sogar auf Höchsttemperaturen von 24 bis 27, im Bergland 21 bis 23 Grad hin. Zudem soll es sonnig zugehen. Wetter Deutschland Deutscher Wetterdienst: Am Dienstag können im Osten bis zu 29 Grad werden! Auch der Monatswechsel am Mittwoch dürfte Sommergefühle wecken! Für den 1. Mai wurden am Montagmorgen die gleichen Höchsttemperaturen vorhergesagt wie für den Dienstag. Die Experten wiesen zudem auf viel Sonnenschein und kaum Wolken hin. Auch für Donnerstag wurden noch Höchsttemperaturen bis über 20 Grad vorhergesagt.

Titelfoto: Carsten Jentzsch