Starkregen, Hagel, Gewitter: Macht Unwetter dem "Southside" Strich durch die Rechnung?

Stuttgart/Neuhausen ob Eck - Besucher des "Southside"-Festivals sollten sich mit Gummistiefeln und Regenponchos wappnen: Für das ausverkaufte Festivals in Neuhausen ob Eck nördlich des Bodensees hat der Deutsche Wetterdienst Gewitter in Baden-Württemberg angekündigt.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die "Southside"-Besucher wetterfest ausrüsten müssen. (Archivbild) © Christoph Schmidt/dpa

Zu Blitz und Donner können sich am Freitag demnach Starkregen mit vereinzelt bis zu 30 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und teils kräftiger Wind gesellen.



Am Freitagvormittag sollen von Südwesten und Westen her schauerartiger Regen und Gewitter ins Land ziehen, die sich nach kurzer Verschnaufpause auch am Nachmittag und Abend weiter fortsetzen. Die Temperaturen erreichen dabei 22 bis 26 Grad.

Auch die Nacht zum Samstag könnte für die 65.000 erwarteten Besucher auf dem "Southside"-Festival in ihren Zelten bei weiteren Schauern und einzelnen Gewittern ungemütlich werden.

Der Samstag hält viele Wolken, erneute Regenfälle und ab Mittag im Osten auch Gewitter bereit, besser wird es erst am Sonntag.