12.06.2025 11:21 Noch lacht die Sonne über NRW, doch am Wochenende droht Unwetter

Die Temperaturen in NRW klettern ab Donnerstag in den hochsommerlichen Bereich, am Wochenende soll es jedoch ungemütlich werden.

Von Laura Miemczyk

Köln - Endlich hält das Badewetter auch in Nordrhein-Westfalen Einzug! Die Temperaturen klettern ab Donnerstag in den hochsommerlichen Bereich, am Wochenende soll es jedoch ungemütlich werden.

Freitag: Sonnig mit 33 Grad, vereinzelte Schauer

Samstag: Unwetter mit Starkregen und Sturmböen

Sonntag: Dichte Wolken, Schauer und Gewitter

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden bereits am heutigen Donnerstag sommerliche Werte zwischen 25 und 30 Grad erreicht, während kein Tröpfchen vom Himmel fallen soll. Und auch der Freitag startet zunächst sonnig und niederschlagsfrei, ehe das Thermometer im weiteren Tagesverlauf auf schwülwarme 33 Grad klettert. Nur vereinzelt herrscht dann bereits Schauer- oder Hitzegewitter-Gefahr in NRW. Am Samstag beginnt der Tag ebenfalls sonnig und heiter, im weiteren Verlauf ziehen vom Westen allerdings dichte Wolken auf, die Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen im Gepäck haben. Die Wetterexperten warnen vor Unwetter! Die Werte werden dabei erneut schwül und heiß mit Temperaturen zwischen 29 und 34 Grad. Auch am Sonntag halten sich dichte Wolken am Horizont, während es zeitweise erneut Schauer und einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen geben soll. Erst zum Abend soll sich das Wetter wieder etwas beruhigen. Die Höchstwerte erreichen dabei zwischen 22 und 26 Grad.

Titelfoto: Armin Weigel/dpa