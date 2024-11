Orkan bläst Winter in Berlin und Brandenburg weg: Hallo, Frühling!

Berlin - Schon am Sonntag war es in Berlin und Brandenburg deutlich wärmer als noch in den vergangenen Tagen. Der Grund ist ein Orkantief über Schottland, das uns milde Luft bringt.

Das milde Wetter lädt zum Herbstspaziergang oder zum Verweilen in Cafés ein. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

So erwarten die Berliner und Brandenburger zu Wochenbeginn einen Mix aus Sonne und Wolken. Mit Temperaturen von zwölf bis maximal 16 Grad erinnert es eher an den Frühling als an den bevorstehenden Winter.

Regen ist am Montag laut Deutschem Wetterdienst nicht in Sicht. Es wird wolkig bis heiter und bleibt meist trocken. Besonders oft zeigt sich die Sonne demnach in der Niederlausitz. In der Nacht dann aber ist Regen angesagt.

Im Laufe des Dienstags lockern die Wolken wieder auf. Es bleibt maximal bei milden 11 Grad.

Ab Mittwoch wird es dann aber wieder etwas kälter. Immerhin bleibt es bei bis zu acht Grad überwiegend trocken.