02.04.2024 07:50 7.397 Unwetter-Warnung für Sachsen-Anhalt! April kracht mit Gewittern herein

Von Lena Schubert

Magdeburg - April, April, der macht, was er will - in Sachsen-Anhalt bedeutet das in der Woche nach Ostern hauptsächlich viel Regen und milde Temperaturen. In Sachsen-Anhalt wird in der ersten Aprilwoche vor starken Gewittern gewarnt. © Martin Gerten/dpa Für den Ostermontag gab der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung fürs Land raus. Der Himmel bleibt grau bedeckt, und schon ab dem Mittag rollen von Süden die Gewitter heran und bringen teilweise bis zu 15 Liter pro Quadratmeter mit. Am Nachmittag ziehen zudem schwere Wind- und Sturmböen auf. Der Wind fegt dann mit bis zu 70 km/h im Flachland und mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde auf dem Brocken. Dieser Trend setzt sich auch am morgigen Dienstag erneut durch. Dichte Wolken, Sturm und ab dem Nachmittag starke Regenschauer. Die Temperaturen liegen jedoch weiterhin bei angenehmen 14 Grad. Wetter Deutschland Nach Frühlings-Intermezzo: Jetzt kommt Wind in Sachsen auf! Auch am Mittwoch und Donnerstag hat die Sonne keine Chance. Der Himmel bleibt dicht bedeckt, hier und da regnet es etwas. Immerhin legt sich der Wind. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad, Donnerstag ist der wärmere Tag. Auch in den Nächten ziehen Schauer und Gewitter durch. Dabei bleiben die Temperaturen erstaunlich mild und kommen oft auf eine zweistellige Gradzahl.

Titelfoto: Bildmontage: Martin Gerten/dpa, Screenshot/wetteronline.de