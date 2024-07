Plötzlich wieder 30 Grad: Kehrt der Sommer am Wochenende nach Sachsen zurück?

Die Wettervorhersage für das Wochenende in Sachsen verspricht ein wenig Besserung, hält jedoch auch ein großes Aber bereit.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Sonne, Wolken, Regen - so richtig hochsommerlich hat der Juli in diesem Jahr in Sachsen nicht begonnen. Die Wettervorhersage für das Wochenende verspricht ein wenig Besserung, hält jedoch auch ein großes Aber bereit.

Zeit für den Badesee: Am Samstag soll es schön warm in Sachsen werden. © Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/wetteronline.de Die gute Nachricht zuerst: Die Temperaturen steigen so langsam wieder. Während das Quecksilber in den vergangenen Tagen kaum 20 Grad angezeigt hat, werden am heutigen Freitag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schon wieder 21 bis 24 Grad im Freistaat erreicht. Lediglich im Bergland muss noch mit kühleren Werten zwischen 15 und 21 Grad gerechnet werden. Dabei überwiegen die Wolken oft, aber auch die Sonne lässt sich ab und zu blicken. Ganz im Osten Sachsens kann es am Nachmittag örtliche Schauer geben. Und auch windig wird es hier und da, auf dem Fichtelberg sind sogar stürmische Böen möglich. Wetter Deutschland Thüringen-Wetter: Bleibt es zum EM-Kracher gegen Spanien trocken? Nachdem es in der kommenden Nacht bis auf 12 Grad abkühlen kann, steigen die Höchstwerte am Samstag auf hochsommerliche 26 bis 31 Grad. Beste Voraussetzungen für einen Ausflug an den Badesee. Doch Vorsicht: Ab dem späten Nachmittag kann von Westen her schauerartiger Regen samt Gewittern aufziehen. Laut DWD sind in Ostsachsen auch vereinzelte Unwetter nicht ausgeschlossen! Erst im Laufe der Nacht lockert es nach und nach auf.

Wetter in Sachsen: Samstag über 30 Grad, Sonntag 10 Grad weniger