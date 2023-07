Pullover oder T-Shirt? So wird das Wochenend-Wetter in Thüringen!

Erfurt - Schauer, Gewitter, Sturmböen: Die Prognosen für das Wochenend-Wetter in Thüringen sehen leider nicht besser aus als der Rest der Woche. Es bleibt wechselhaft! Reichlich Sonne dürften wohl nur all diejenigen abbekommen, die in luftige Höhen gen Urlaub aufbrechen.

Der Samstag sieht auch nicht besser aus. Laut DWD-Angaben geht es wechselnd bis stark bewölkt zu. Bereits in den Frühstunden sind von Westen her Schauer und einzelne Gewitter möglich. Am Nachmittag und Abend können diese mit Starkregen und Hagel begleitet sein.

Wie schon gewohnt startete der Freitag im Freistaat meist stark bewölkt. Im Laufe des Tages kann's dann auch mal wieder nass werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Vormittag mitteilte, sind am Nachmittag und Abend einzelne teils kräftige Schauer möglich.

So manch einer, der seine Hoffnungen in den Sonntag gesetzt hat, dürfte am letzten Tag der Woche zum Teil ebenfalls enttäuscht werden. Es soll wolkig zugehen. Am Nachmittag sind örtlich Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen maximal bei 21 bis 24 Grad, im Bergland bei 18 bis 21 Grad.

Was man bei Ausflügen am Wochenende in Thüringen auf jeden Fall dabei haben sollte: Regenschirm und/oder Regenjacke!