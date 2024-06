Regen adé! Sachsen-Anhalt erwartet angenehmes Sommer-Wochenende

Magdeburg - Langsam ist auch mal wieder gut mit Regen! Nach einem trüben Start in den Juni heitert sich das Wetter in Sachsen-Anhalt zum Wochenende glücklicherweise auf.

Zwar ziehen auch am Sonntag ein paar Wölkchen durch, regnen soll es laut DWD aber nicht. Die Sonne blitzt hervor und sorgt für angenehme 20 Grad.

Das Thermometer klettert dennoch weiter in die Höhe und landet zwischen 21 und 24 Grad. Selbst in höheren Lagen sind bis zu 20 Grad drin.

Der Samstagmorgen wird ausgesprochen sonnig, bevor einige wenige Wolken den Himmel verdunkeln. Aber auch am Sonnabend ist kein Regen gemeldet, nur im Norden des Landes könnten einige Tropfen fallen.

Schon am Freitag wird ein ausgesprochen angenehmer Tag. Wenn überhaupt ist der Himmel nur locker bewölkt und bis auf kleinere Schauer bleibt es trocken, schreibt der Deutsche Wetterdienst . Die Temperaturen liegen um die 20 Grad.

Am Montag bleibt es genauso ruhig wie am Wochenende, der Wetter-Trend weist in der kommenden Woche wieder auf mehr Regen hin.