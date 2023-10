27.10.2023 09:13 3.691 Regen, Regen und noch mehr Regen: Das Wochenende in Sachsen wird nass!

Von Annika Rank

Leipzig - Wer am Wochenende in Sachsen trocken bleiben will, sollte jederzeit einen Regenschirm dabeihaben. Das Wochenende in Sachsen wird regnerisch. © Marcus Brandt/dpa Bereits der Freitag läutet das nasse Wochenende mit dichten Wolken und leichtem Regen ein. Die Schauer beginnen am Vormittag im Vogtland und Westerzgebirge, ziehen bis Mittag aber auch in die anderen Teile des Freistaats. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) liegen die Temperaturen dabei zwischen 9 und 12 Grad, im Bergland zwischen 6 und 10 Grad. Auch die Nacht wird nass. Und nach diesem Trend geht es auch am Samstag weiter: Bei leicht gestiegenen Höchstwerten von 15 bzw. 12 Grad bleibt der Himmel stark bewölkt, dazu kommt gelegentlich Regen. Wetter Deutschland Hoffnung auf Besserung? So wird das Bayern-Wetter bis zum Wochenende Im Bergland wird es in der folgenden Nacht dann richtig ungemütlich. So muss man sich hier auf böigen Wind einstellen, auf dem Fichtelberg wird sogar vor Sturmböen gewarnt. Der Sonntag ist nach wie vor sehr wolkig, allerdings im Tagesverlauf nicht mehr so regnerisch. Dafür steigen die Temperaturen auf 15 bis 18, im Bergland auf 11 bis 15 Grad. Dort bleibt es außerdem sehr windig, in Teilen sogar stürmisch. Die Temperaturen bleiben aber vergleichsweise mild. © screenshot wetteronline.de Auch der Anfang der neuen Woche verspricht kein heiteres Wetter: Hier sagt der DWD viele Wolken und gelegentlich Regen voraus.

Titelfoto: Montage Marcus Brandt/dpa ; Screenshot wetteronline.de