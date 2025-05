Achtung, Dauerregen! Hier wird es besonders ungemütlich in Bayern

Im Laufe des Dienstags lässt der Regen dann allmählich nach. Es bleibt bei nur acht Grad an den Alpen und 17 Grad am Untermain weiter kühl. Dazu weht auffrischender Wind aus Nordost.

In der Nacht zu Mittwoch kann es in Nordbayern gebietsweise Frost in Bodennähe geben. Am Mittwoch bleibt es weiterhin bewölkt. Im Tagesverlauf kann es an den Alpen und im Vorland wieder regnen. Erst zum Ende der Woche wird es wieder wärmer werden.