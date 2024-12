Sachsen-Anhalt: Zwischen den Jahren sieht man die Hand vor Augen nicht

Das Wetter am letzten Wochenende in 2024 ist sehr nebelig, hin und wieder kommen Sonnenstrahlen durch. Es bleibt trocken mit etwa 7 Grad.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Die Waschküche bietet Einhalt in Sachsen-Anhalt: Am letzten Wochenende in 2024 sieht es durch anhaltenden Nebel zwar winterlich aus, es fühlt sich aber nicht so an.

Am letzten Wochenende in 2024 wird das Wetter zwar nebelig, aber nur am Samstag etwa kälter. © Bildmontage: Thomas Warnack/dpa, Screenshot/wetteronline.de Am heutigen Freitag verzieht sich der Nebel nur schleppend und langsam aus den sachsen-anhaltischen Gebieten, und im Norden des Landes will er gar nicht gehen. Wie der Deutsche Wetterdienst schreibt, schießen dennoch ein paar Sonnenstrahlen durch die dichten Nebelschwaden. Die Temperaturen bleiben mit bis zu 8 Grad recht mild. Auch am Samstag sieht man die Hand vor Augen kaum, und mit Ausnahme von einigen wenigen Sonnenabschnitten bleibt das auch den ganzen Tag so. Dafür fallen die Temperaturen in die Keller und landen zwischen -1 und 4 Grad. Am Sonntag scheint der Nebel dann seinen Soll getan zu haben. Lediglich dunkle Wolken verhängen den Himmel, werfen aber glücklicherweise keinen Regen ab. Nur in der Altmark können ein paar Tröpfchen fallen. Das Thermometer pendelt sich bei etwa 4 Grad ein.