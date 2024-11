Sachsen in Nebel gehüllt - und Väterchen Frost schaut auch vorbei!

Leipzig - So viel vorweg: Gemütlich wird die neue Woche in Sachsen nicht - es sei denn, man hält sich drinnen auf. Draußen erwarten die Menschen im Freistaat nämlich Regen, Nebel, Kälte und sogar Frost.

Grau und auch mal nass zeige sich auch der Dienstag, lediglich in den Bergen komme es am Nachmittag vereinzelt zu Auflockerungen. Die angesagten Höchsttemperaturen: 6 bis 8 Grad.

Erneut nebelig, im Erzgebirge und östlich der Elbe auch wieder frostig, wird es laut Meteorologen in der Nacht zu Dienstag. Zudem könne es bis Mitternacht vor allem in der Westhälfte nass werden. Die vorhergesagten Temperaturen: 4 bis 1 Grad.

Dazu könne es am Morgen im Bergland und östlich der Elbe bei Temperaturen um - 1 Grad Frost geben. Wärmer als 9 Grad werde es zum Wochenbeginn im gesamten Freistaat nicht. In der zweiten Tageshälfte wird Regen erwartet, dann haben die Bewohner östlich der Elbe Glück: Dort soll es weitgehend trocken bleiben.

Zum Start in den Montag zieht Nebel auf - wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, muss örtlich mit Sichtweiten unter 150 Meter gerechnet werden.

Noch kälter wird es den Wetterexperten nach bei Tiefsttemperaturen zwischen 2 und -2 Grad in der Nacht zu Mittwoch. Dazu gebe es wieder Nebel und ein paar Tropfen.

Am Mittwoch könne sich das nebelige Regen-Wetter dann in den Kammlagen mit Schnee vermischen! Mehr als 4 bis 6 Grad seien insgesamt nicht drin. Am Donnerstag bleibe es dann trotz Nebel meist endlich mal wieder trocken.